Caranguejos e outros frutos do mar, boas pedidas entre os sabores locais

No píer Stearns Wharf, o Santa Barbara Shellfish Company (sbfishhouse.com) serve a porção de cerca de 600 gramas acompanhada de salada de repolho e anéis de cebola por US$ 15,95. Peça um chardonnay da região para acompanhar.

Outro endereço para se deliciar com frutos do mar, o Enterprise Fish (www.enterprisefishco.com/santabarbara) tem um salão superdecorado com objetos de barcos de pesca em um ambiente animado e barulhento. O tipo de lugar que os moradores escolhem para ficar horas em grupos grandes, entre comida, bebida e conversa jogada fora. Ostras (US$ 12,95 a meia dúzia) e pargo vermelho do Pacífico grelhado com castanhas tostadas (US$ 15,95) saem impecáveis da cozinha, aberta e localizada no meio do restaurante. Caranguejos são especialidade por ali também.

No mexicano Casa Blanca (casablancasb.com), clássicos como tamales, tacos e burritos são servidos em gigantescas porções individuais. E podem ser pedidos em versões tradicional e vegetariana. A salada de camarão em cesta de farinha de milho (foto), tão bem servida que faz papel de refeição completa, é uma das entradas campeãs de pedidos. Pratos custam, em média, US$ 15.

Múltiplas nacionalidades. A State Street, rua principal do centro da cidade, tem várias opções de restaurantes agradáveis, cafés bacaninhas e mesas ao ar livre. O concorrido All India Cafe (allindiacafe.com), indiano como diz o nome, é procurado pelos mais jovens por causa do Wi-Fi grátis e pelos demais graças ao preparo caprichado de pratos tradicionais como samosas (pasteizinhos recheados) e curries. Entrada e prato saem por, em média, US$ 20 por pessoa.

Entre os restaurantes mais tradicionais da cidade, o Aldo's (sbaldos.com) tem um cardápio enxuto de receitas italianas bem preparadas. O linguine com almôndegas custa US$ 19,95. Pizzas, desde US$ 9,95.

No quesito comida saudável, o The Natural Cafe (thenaturalcafe.com), com dez unidades no país, tem vasto menu que mistura receitas mexicanas, árabes, italianas e americanas - sempre baseadas em ingredientes locais frescos e foco em alimentação saudável, afirma o cardápio. Que chega a, digamos, radicalizar com hambúrgueres e cachorros-quentes feitos de soja e tofu (US$ 7, em média). Esses, por sua conta e risco. / M.N.