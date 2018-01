Cardápio infantil

Entre as empresas brasileiras, apenas a TAM oferece cardápio especialmente pensado para viajantes mirins, nos voos internacionais. Há refeições para bebês e crianças que devem ser reservadas com 72 horas de antecedência do voo, além de mamadeiras, leite em pó e papinha industrializada doce e salgada.

Na Lufthansa, o menu infantil inclui biscoitinhos com formatos de animais como entrada. O cardápio da Emirates inclui pratos que costumam agradar aos pequenos, como macarrão com queijo, nuggets de frango e hambúrguer vegetariano, além de potes de alimentos industrializados. A American Airlines vende sanduíches como o de peru acompanhado de batatas fritas, por US$ 10.

O prato infantil, com legumes, queijos e frutas, sai por US$ 4,50 na Delta e US$ 7,49 na United e na Continental. Os comissários da British servem as crianças antes de todos os adultos, para que os pais possam comer em paz. E a Air France entrega carne e peixe já picados para facilitar a refeição dos pequenos - o pedido deve ser feito com ao menos 48 horas de antecedência do voo.