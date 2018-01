Cardápios sob medida em pleno voo

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carne ou massa? Para muitos passageiros da classe econômica, a resposta ideal à pergunta padrão da hora do almoço ou do jantar no avião seria "uma escala no restaurante mais próximo, por favor".

Ok, o pit stop é impossível. Mas aumentar o próprio leque de opções a bordo talvez não seja, dependendo da companhia aérea escolhida. Por 15 euros, viajantes da econômica da KLM podem escolher entre quatro opções de cardápios nos voos internacionais entre Amsterdã e dez cidades, inclusive São Paulo.

Exatamente para lembrar um restaurante, o serviço foi batizado de menu à la carte. Há quatro opções de combos com entrada, prato principal e sobremesa: Mesa Indonésia, com variados tipos de arroz em preparo asiático; Bella Italia, de receitas mediterrâneas; Delícias Japonesas, que dispensa apresentação; e o Frango Caipira, chamado assim sabe-se lá por qual motivo, e composto por ingredientes orgânicos.

A reserva precisa ser feita com 30 a 24 horas de antecedência, exclusivamente no check-in pela internet. Ao comprar a refeição especial, o viajante não perde o direito ao serviço de bordo padrão. Uma garantia para o caso de ser necessário o repeteco.

Outras empresas aéreas têm listas com mais de dez opções de refeição alternativa para passageiros que não podem ser surpreendidos por um ingrediente indesejável, seja por motivo religioso, de saúde ou para não furar a dieta. Além de cardápios infantis. E sem cobrar a mais por isso. Em todos os casos a seguir, vale pensar sempre em uma segunda opção, para o caso de a eleita não estar disponível na data do voo.

Air France

Os cardápios da econômica são elaborados pelo chef Miguel Nugues, da associação francesa Les Toques du Cielo. Há pratos vegetarianos, kosher, sem condimentos, à base de peixe, sem glúten ou sal... A antecedência mínima é de 48 horas.

British

Tem opções hindu, indiana vegetariana, muçulmana e com baixo índice de ácido úrico e outras. Faça o pedido com até 24 horas de antecedência, no link Gerir minha reserva, no site da empresa.

Emirates

Todos os pratos servidos são halal, produzidos de acordo com as regras da religião muçulmana. Carne suína e seus derivados não são usados. Há 24 tipos de refeições especiais - o cardápio deve ser pedido no momento da compra do bilhete ou no site, pelo link Gerenciar uma reserva.

Lufthansa

O cardápio lista 19 tipos de refeições especiais, que precisam ser encomendados com pelo menos 24 horas de antecedência. A maior procura, segundo a empresa, é pelos pratos vegetarianos. Mas há alternativas para dietas médicas e restrições religiosas.

TAM

O menu lista 20 opções de refeições especiais nos voos internacionais da companhia. O pedido deve ser feito pelo telefone da central de reservas (11-4002- 5700), também com antecedência mínima de 24 horas.