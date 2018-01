O Caribe está aberto, operante e continua lindo. Este é o recado que a região vem se esforçando para passar ao mundo depois das destruições causadas pelos furacões Irma, José e Maria durante o mês de setembro. Com o fim da temporada dos furacões, em novembro, e a chegada da alta estação turística, do Natal até a Páscoa, as ilhas mais atingidas pelas tempestades têm feito esforços para reabrir parte de sua estrutura receptiva. E aquelas que não sofreram danos - 70% do total, segundo a Associação de Hotéis e Turismo do Caribe - querem mostrar que continuam sendo excelentes destinos de sol e mar para bolsos variados.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cruzeiros começam a retomar operações até mesmo nos lugares mais atingidos. No dia 18 de dezembro o Grandeur of the Seas foi o primeiro a navio de grande porte a encostar em St. Maarten, uma das ilhas mais devastadas pelo Irma, que teve seu Aeroporto Internacional Princess Juliana destruído. O aeroporto voltou a funcionar em outubro. Alguns restaurantes e lojas estão fazendo um esforço para abrir na temporada. Dos hotéis, apenas três confirmaram reabertura para turistas.

Os navios Norwegian Gem e MSC Divina aportarão em San Juan, Porto Rico, outro país severamente afetado, em suas saídas da temporada.

“O Caribe responde por 35% do mercado mundial de cruzeiros”, disse o presidente da Associação Internacional de Cruzeiros (Clia) no Brasil, Marco Ferraz. Segundo ele, isso equivale a 9 milhões de turistas em 2017. “É o principal mercado no mundo, antes da Europa, que tem 33%, somados os roteiros do Mediterrâneo e do norte do continente”, afirmou.

A região de Key West, no extremo sul da Flórida, voltou parcialmente ao jogo. A Costa desviou seus navios que previam paradas por ali para Miami e as Bahamas. Já o navio Norwegian Dawn mantém Key West em sua saída a partir de Tampa.

Marco Ferraz afirmou ainda que a Jamaica e a ilha mexicana de Cozumel devem receber mais navios por terem sido poupadas pelas tempestades.

Rescaldo. Antígua e Martinica foram pouco afetadas e estão funcionando bem turisticamente. Nas Bahamas, a capital Nassau não sofreu nada e vai receber muitos cruzeiros na temporada. Na República Dominicana, Punta Cana foi atingida pelo Maria quando a tempestade havia baixado para categoria 2. Estragou jardins e estruturas de praia de resorts, mas boa parte já foi recuperada.

Em Cuba, os Cayos Coco e Guillermo tiveram a hotelaria prejudicada, mas Havana e Varadero foram pouco danificadas.

As Ilhas Virgens Britânicas, arrasadas por Irma e Maria, anunciaram em novembro o reinício pontual da navegação. A temporada deve ser paradona por lá e também nas Ilhas Virgens Americanas, igualmente destruídas. As exclusivas Turks & Caicos e Anguilla tiveram danos severos. Anguilla restabeleceu energia elétrica e comunicações em boa parte do território, reabriu quatro hotéis, mas ainda tem muito a reconstruir. Acompanhe em ivisitanguilla.com.

Outra ilha de destaque no turismo de luxo, St.-Barth teve a maioria de sua estrutura turística destruída. O charmoso hotel quatro-estrelas Le Village, inaugurado em 1969, foi a primeira hospedagem a reabrir na ilha. Para atrair turistas, vai funcionar com preços de baixa estação - a partir de ¤ 180. “Os turistas que receberemos nesta temporada verão a ilha em sua essência, terão contato com nosso lado trabalhador e humilde e com uma população de braços abertos para receber seus visitantes nas melhores condições possíveis”, disse a proprietária do Le Village, Catherine Charneau.

A Associação de Hotéis e Turismo do Caribe (clique) mantém um site onde você pode ver os avisos mais recentes sobre a recuperação das ilhas afetadas por furacões, com anúncios e previsões de reabertura de hotéis e restabelecimento de serviços.

4 DICAS PRÁTICAS

1. Fora da rota de furacões, o trio de ilhas conhecido como ABC do Caribe - Aruba, Bonaire e Curaçau, as três próximas da costa da Venezuela - é boa escolha de viagem o ano todo. O período entre fim de setembro e dezembro é um pouco mais úmido, mas isso significa um ou outro dia nublado. Raramente chove o dia inteiro nessas três ilhas.

2. O dinheiro a levar para o Caribe é o dólar americano. Se você vai fazer um cruzeiro, não precisa se preocupar com a moeda corrente em cada ilha nas escalas: todas aceitam o dinheiro dos Estados Unidos. Cuba e St.-Barth são exceção: o euro é mais forte.

3. Providencie o visto dos Estados Unidos se: seu voo para alguma das ilhas caribenhas for via Estados Unidos; vai embarcar em um cruzeiro em porto americano; seu roteiro inclui Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. Cuba também exige vistos dos brasileiros; compre junto com o pacote do cruzeiro ou no embarque no aeroporto de origem, no Brasil. As outras ilhas não pedem visto.

4. Outros documentos necessários são, claro, o passaporte - com seis meses de validade após o fim da viagem - e a vacina de febre amarela, que todo mundo está exigindo dos brasileiros.