A região de Cancún é muito boa para quem quer passear. E tal oferta de passeios se choca com a grande variedade de hotéis all-inclusive, que valem a pena quando a ideia é aproveitar o hotel (lembrando que quanto mais barato o all-inclusive, pior a qualidade das comidas e bebidas servidas).

A Riviera Maya, um trecho de litoral imediatamente abaixo de Cancún, é ainda melhor para passear. Playa del Carmen, uma vila de praia com a configuração dos vilarejos brasileiros, com um pouco de Búzios e de Pipa e Mar do Caribe, é meu lugar preferido por ali. Nessa época vai estar cheio, porque é altíssima temporada. Mas está em boa localização para ir às ruínas de Tulum (foto), à ilha de Cozumel e aos parques ecológicos que têm um quê de Flórida (XCaret e Xel-Há). A verdade é que todos os passeios de Cancún acabam levando a essa região. Playa del Carmen também tem resorts.