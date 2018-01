Carnaval de última hora: Vitória

Tirem um dia para o centro histórico - visitem o Teatro Amazonas, experimentem o tacacá da Gisela e garimpem peças na Galeria Amazônica. Nos outros dias, façam um passeio de barco até o encontro das águas, visitem o Museu do Seringal Vila Paraíso e as cachoeiras de Presidente Figueiredo. Os melhores restaurantes regionais são Banzeiro, Choupana e Waku Sese.

Temos seis a sete dias para passear por Nápoles, Capri e Costa Amalfitana. Qual o melhor roteiro? (Celso, São Paulo)

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Passe as duas primeiras noites em Nápoles. No segundo dia, vá a Pompeia e, na volta, visite o Museu Nacional de Arqueologia. Atravesse a Capri e passe duas noites; dê a volta à ilha de barco no segundo dia. Volte ao continente por Sorrento; alugue um carro e monte base em Sorrento, Positano ou Praiano para passear pela costeira (separe um dia para subir a Ravello).

Se você ainda não decidiu sua viagem de carnaval, vai se assustar com o preço das passagens aéreas. Está difícil voar a algum destino de praia por menos de R$ 1.500. Uma viagem de São Paulo a Porto Seguro com saída na sexta, dia 8 de fevereiro, e volta na quarta, dia 13, ou domingo, 17, já está custando R$ 2.200. A grande pechincha do litoral é Vitória, que no fim da semana passada ainda tinha passagens de ida e volta a menos de R$ 400. Em buscadores online ainda era possível encontrar bons hotéis de até R$ 250 a diária, como o Bristol Costa Vitória, o Comfort Vitória e o Ibis Vitória Praia do Canto. Com a economia, alugue um carro para pegar praia em Vila Velha e eventualmente conferir a muvuca de Guarapari ou as paisagens de Domingos Martins, na linda serra capixaba, a uma hora da capital.

* Acompanhe o caminho do colunista

em viajenaviagem.com