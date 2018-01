Carneiros, para um ou mais dias

Pela PE-060, siga até Tamandaré, onde se concentram pousadinhas e quiosques. Antes, porém, você atravessa a Reserva Biológica de Saltinho, em uma estradinha de paralelepípedos, fechada por árvores. Uma beleza.

Dominada por condomínios e propriedades privadas, é difícil encontrar onde estacionar o carro para chegar à área das piscinas naturais de Carneiros. A maioria das pessoas acaba sucumbindo a casas como o Bora Bora (bbcarneiros.com.br), que cobra entrada, mas oferece infraestrutura com espreguiçadeiras, chuveiros e um cardápio amplo.

O ideal é se programar para chegar ali cedinho, antes de os catamarãs desembarcarem hordas de turistas sobre as cada vez mais concorridas piscinas naturais. Se conseguir, você terá o privilégio de curtir uma linda vista e tirar quantas fotos quiser com os peixinhos. Também dá para fazer um passeio de lancha a partir do restaurante Tapera do Sabor (taperadosabor.com.br), em Tamandaré, que passa pelas piscinas e pela Ilha do Coqueiro Solitário (R$ 30). Almoce no restaurante: o peixe da tapera (R$ 62) serve três pessoas e é uma delícia. /A.M.