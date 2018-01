Carrancas, um lugar para relaxar

Natureza. Encravada entre quatro serras em forma de ferradura, Carrancas oferece mais de 30 refrescantes cachoeiras. Um destino para quem procura sossego e muita natureza. São áreas de vastos campos rupestres e matas de galeria, onde crescem ipês amarelos, corticeiras e jequitibás.

Água gelada. Para explorar bem as atrações, reserve pelo menos cinco dias. Não é difícil encontrar o caminho para as cachoeiras, mas a maioria não tem sinalização. Mesmo nos locais onde se cobra entrada, as trilhas são precárias. Se preferir, contrate guias locais - para isso, busque indicações em restaurantes e pousadas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não perca. As Cachoeiras da Esmeralda, Moinho, Mogol e Toca estão entre as melhores. No Complexo Zilda, o escorregador perto da nascente é pura diversão. À tarde, o mirante da antiga rampa de voo livre oferece o pôr do sol numa vista de 360 graus. Há diversas trilhas de bike - até pela Estrada Real. Se quiser dar uma esticada, Tiradentes está a 80 quilômetros.

Hora da fome. A comida caseira e farta é o atrativo do restaurante Feliz, ideal após as caminhadas pelas cachoeiras. Logo na saída da cidade, o restaurante da pousada da Toca tem pesqueiro e a lasanha de peixe já ficou famosa. O Adobe, ao lado da igreja no centro, é outra boa dica, com cachaças, peixes bem preparados e ótimas trufas. Se tiver um tempinho, aproveite para bater papo com o simpático dono, o são-paulino Roberto.