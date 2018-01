Carrinho a bordo

American Airlines, Delta, United e Continental admitem que os carrinhos sejam levados dentro da cabine do avião, desde que sejam dobráveis e pesem, no máximo, 10 quilos. Os demais devem ser entregues no check-in e encaminhados ao bagageiro da aeronave. A TAM exige ainda que o carrinho ou bebê conforto tenha o selo de certificação para uso aeronáutico. Azul e Webjet permitem que a criança seja levada no carrinho até a entrada do avião - depois, passa para o colo e o equipamento é levado ao bagageiro por funcionários. A Avianca exige que o carrinho seja dobrável e caiba no compartimento de bagagem da cabine para que seja levado a bordo.