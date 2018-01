Carro ou trem? Se você quiser incluir no roteiro apenas as principais localidades da Toscana, a falta de um carro não será problema. Trens modernos levam os visitantes de Roma até Florença, Siena ou Pisa. E também fazem a ligação entre as cidades. Partindo da capital italiana, por exemplo, a viagem para Florença tem duração de três horas e custa 15,85 (cerca de R$ 47). De lá, os vagões seguem para Siena, Pisa e Arezzo, entre outras localidades, com bilhetes a partir de 5 (R$ 15).