Carros de Bond ao seu alcance Armas secretas, habilidade em saltos mirabolantes, caras e bocas sedutoras e, claro, carros, motos e jatinhos que garantem velocidade necessária às cenas de ação vêm caracterizando a figura icônica de James Bond ao longo de 50 anos - o primeiro filme do agente secreto, Dr. No, foi lançado em 1962. Para celebrar a data ao melhor estilo do personagem, o National Motor Museum de Beaulieu, na Inglaterra, reunirá 50 de seus veículos lendários na mostra Bond in Motion, com inauguração marcada para 18 de janeiro.