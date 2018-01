Carros velozes Duas pistas de provas, uma real e outra de mentirinha, convidam a experimentar a emoção dos carros velozes. A de verdade tem um percurso de pouco mais de 1,5 quilômetro no qual Ferraris, Lamborghinis e Porsches aceleram, fazem curvas e freiam com o espalhafato que se espera desse tipo de atividade. Na Richard Petty Driving Experience, dentro de Walt Disney World Resort, por a partir de US$ 99, você embarca por alguns minutos em um carro conduzido por um piloto de provas e tem a chance de descobrir que o cinto de segurança não é suficiente para livrar seu corpo de esbarrões pelo veículo. Guiar custa desde US$ 449, por duas horas e meia. As fotos no interior e ao lado das supermáquinas são os souvenirs levados para casa no fim do programa.