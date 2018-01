Cartagena estreia em rede nacional

A arquitetura colonial e as fachadas coloridas, a simpatia dos moradores e a beleza caribenha dão a este canto da Colômbia uma atmosfera especial. Cartagena é uma cidade privilegiada: diante de um mar transparente, guarda um passado repleto de histórias de conquistas e invasões piratas. Tudo isso somado ao sol que raramente deixa de brilhar, ao calor da salsa que embala as noites e a uma culinária regada a peixe e frutos do mar fez dela cenário para a próxima novela das 19 horas da TV Globo, Aquele Beijo, que estreia na segunda-feira.

Parte do elenco esteve por mais de duas semanas na cidade colombiana gravando as primeiras cenas da trama em locações peculiares escolhidas pela diretora Cininha de Paula. A seguir, confira os lugares campeões na preferência dos atores - e dicas que deixarão no ar aquela vontade de fazer as malas.