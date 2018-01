Cartões múltiplos: desbloqueie duas vezes Todo mundo sabe que precisa desbloquear o cartão de crédito internacional antes de viajar para o exterior. Mas se o cartão for múltiplo, é preciso fazer o desbloqueio também da função débito - normalmente, em outra central de atendimento. Vale a pena desbloquear a função débito: você pode fazer saques direto da conta corrente. No exterior, não é preciso encontrar um caixa do seu banco, basta que esteja interligado às redes Plus, da Visa, ou Cirrus, do Mastercard). O IOF nessas operações de saque é de 0,38%. Atente para duas pegadinhas. A primeira: retire quantias razoáveis a cada operação (o equivalente a 200 dólares, por exemplo), para que as taxas de uso da rede, que são fixas, não pesem. E a outra: o seu limite de saque nunca é igual ao saldo da conta. Informe-se com o seu gerente.