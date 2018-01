Cartões-postais repletos de história Fundada há mais de mil anos, Kyoto é pródiga em construções e templos históricos. Entre os cartões-postais mais icônicos estão o Kiyomiku-dera, patrimônio da Unesco datado do ano 780, localizado no alto de uma montanha, de onde se tem a mais bela vista da cidade. O Sanjusangen-do, ou Templo dos Mil Budas, guarda no seu interior milhares de estatuetas, esculpidas em madeira e folhadas a ouro. Fushimi Inari rende fotos belíssimas entre o Senbon Torii, caminho com mais de mil portais vermelhos alinhados, que leva ao cume do Monte Inari numa caminhada de 2 a 3 horas.