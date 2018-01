Casa-museu reúne relíquias e curiosidades

São 22 cômodos, um jardim imenso e 69 janelas para garantir a iluminação em época que não havia energia elétrica - também para mostrar a riqueza da família, quanto mais abonados, mais janelas colocavam na casa. Na biblioteca, uma linda vitrola e mais de mil livros ocupam a estante; a sala de jantar segue posta com louça original; e na área social, destaque para o piano francês Henri Herz do século 19, um dos poucos exemplares em funcionamento no mundo.

O tour pela casa só é possível graças a Eufrásia Teixeira Leite, filha do barão. Além de se destacar com posturas à frente da sua época - e ter vivido um romance secreto com Joaquim Nabuco, como as cartas hoje comprovam -, a donzela doou a propriedade e todo seu acervo logo após a morte de seus pais para que fossem transformados em museu. A casa abre de

terça-feira a domingo e a visita é gratuita. / B.T.