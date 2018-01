Casa nova para Rembrandt e Van Gogh

Reinaugurado em abril de 2013, depois de 10 anos de reforma, o Rijskmuseum ( 17,50; rijksmuseum.nl) reúne uma das mais impressionantes coleções de arte holandesa ao longo dos tempos, com destaque para alguns dos grandes trabalhos de Rembrandt - entre eles, A Ronda Noturna. Até 5 de outubro, uma exibição de móbiles interativos de Alexander Calder está em cartaz nos jardins da parte externa.

Após fazer uma grande exibição do processo criativo em sua reinauguração, o festejado Museu Van Gogh ( 15; vangoghmuseum.nl) aposta até outubro em uma mostra da fotógrafa Emmy Andriesse (1914-1953), que fez célebres cliques do autor de Girassóis. Não perca ainda a recriação digital que compara as cores das telas hoje em dia e quando foram pintadas, levando em consideração a ação do tempo sobre os trabalhos.