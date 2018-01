Casamento perfeito à moda portuguesa

Tratado como produto nacional - embora todo o bacalhau consumido no país seja importado -, aparece em pratos variados, que podem custar pouquíssimo. Por algo em torno de 10 (R$ 25), o bacalhau com todos (leia-se legumes variados) é uma alternativa simples e deliciosa, servida em qualquer portinha em Lisboa.

Entre os restaurantes mais bem recomendados da capital, O Poleiro (opoleiro.com; cerca de 40 por pessoa) serve uma caprichada versão ao lagareiro (foto), com batatas ao murro, a mais pedida na casa, segundo o chef Manoel Martins. "Sou um veterano que respeita a cozinha portuguesa", define.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Solar dos Presuntos (solardospresuntos.com; cerca de 35 por pessoa) o peixe ganha a companhia de batatas fritas (à Narcisa de Braga) ou arroz e feijão (pataniscas).

Porto. Nos arredores do Porto, o Farrapo Velho (farrapovelhorestaurantedebacalhau.com) cuida direitinho do cobiçado peixe, mesmo que sua cozinha não seja a mais inventiva. O que atrai no estabelecimento é o cardápio inteiramente dedicado ao bacalhau - cozido, assado, com batata, milho, presunto, picles, ovos... São 13 opções, sem contar as entradas.