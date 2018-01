Cataratas de Niagara: escolha o melhor ângulo para contemplar

NIAGARA FALLS - Não seria nada demais usar uma capa de chuva amarela de plástico fuleiro se um episódio de desenho animado americano não tivesse se tornado um clássico na televisão brasileira. Niagara Fools, de 1956, aqui virou Pica-pau Desce as Cataratas (num barril, lembra?) foi exibido à exaustão e, bem, o resto é turista nas Cataratas de Niagara pagando mico diante da impressionante queda d’água que é um dos principais pontos turísticos do Canadá. Pedi a dois colegas brasileiros que erguessem os braços como no desenho animado. Toparam imediatamente, com capuz e tudo, para a foto desta página.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao mirante que coloca o visitante bem ao lado da queda do lado canadense da fronteira, a que tem forma de ferradura, se chega por túneis. O Journey Behind the Falls Tour (21,95 dólares) leva de elevador a uma rede subterrânea de corredores que terminam atrás da cachoeira ou no tal mirante. É um passeio molhado.

LEIA MAIS: Lugares para ver arte e comer bem em Toronto

Visitar as Cataratas de Niagara é quase uma extensão natural da viagem a Toronto. São apenas 160 quilômetros de distância, e dá para ir de ônibus (desde 15 dólares por trecho), trem (18 dólares por trecho) ou passeio guiado (desde 79 dólares). Curioso é que, chegando lá, não há trilha, caminhada, nada: a cachoeira está logo ali, gigante, despencando à beira da avenida.

Mas dá para acrescentar pontos de vista à experiência. O helicóptero contextualiza: vê-se com plena clareza de onde vem a água e como as cataratas estão completamente cercadas por cidade. Preços começam em 140 dólares por pessoa.

Meu ângulo preferido foi o do barco, que chega bem perto da queda d’água (desde 20 dólares por pessoa). Molha, congela, mas também envolve no barulhão da cachoeira, embaça os olhos de respingos e rende fotos incríveis – selfies ficam melhores se você se animar a tirar pelo menos o capuz da capa de chuva, que é vermelha dessa vez.

PARA O ALTO

1. Giro na vertical: para ver as cataratas do alto, a roda-gigante Niagara Skywheel tem 53 metros de altura e gôndolas climatizadas. Custa 10,99 dólares: bit.ly/niaroda. Fica na Clifton Hill, rua de lojas de souvenir e restaurantes.

2. Giro na horizontal: vá ainda mais alto, 235 metros acima das cataratas, subindo na Skylon Tower. Tem deque de observação (ingresso a 13,91 dólares) e filme 3D (combo a 25,50 dólares). E ainda restaurante giratório – vá se tiver estômago forte.

3. Rota cênica: a Niagara Parkway é a estrada que margeia o Rio Niagara e liga as cataratas à cidadezinha de Niagara-on-the-Lake, a meia hora de distância. Mas não vá com pressa: desacelere e observe a paisagem. O ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill chegou a se referir à estrada como “o caminho mais bonito do mundo para um domingo à tarde”.

4. Vinho congelado: Niagara-on-the-Lake está, como diz o nome, à beira do Lago Ontário. Graciosas casas de arquitetura colonial hoje viraram pousadas de charme. A atração principal é visitar as vinícolas que produzem ice wine, o doce vinho canadense feito de uvas congeladas pelo clima muito frio. A Inniskillin é uma das vinícolas mais tradicionais; a Peller Estate tem um bom restaurante.

SAIBA MAIS

Aéreo: na Air Canada, direto SP-Toronto-SP, US$ 850; na TAM, R$ 2,7 mil, com conexão.

Visto: nem todo brasileiro precisa. Veja em oesta.do/vistodocanada.

Moeda: 1 dólar canadense vale R$ 2,76.

Site: seetorontonow.com.

*A repórter viajou a convite do Turismo de Toronto.