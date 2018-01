Causos e sustos sob a lua cheia

Por sinal, um pouco de valentia é pré-requisito necessário para seguir a pé no city tour de lendas da agência Minhas Gerais (38-3531-1667), subindo e descendo ladeiras, ouvindo e confabulando sobre curiosas - para não dizer assustadoras - histórias que o povo conta. Espelho de Diamantina, a Serra dos Cristais é simétrica à cidade e onde, dizem, ocorrem as aparições da Mãe do Ouro, uma bonita mulher iluminada da qual é preciso se aproximar sem medo. Segundo a lenda, quem não a teme ela torna rico. Os medrosos, porém, desaparecem para sempre.

Na Praça da Unesco, batizada após o tombamento de Diamantina, em 1999, uma casa do século 18 é o ponto de partida. Locação do seriado A Cura, da TV Globo, carrega a fama de ter abrigado dois exorcismos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de uma ladeira chatinha, outra casa ali perto - que hoje abriga uma república de estudantes - teve, em 1978, um episódio de possessão. Urânia Ferreira, nossa intrépida guia, pede que não revelemos o nome da rua e nem o da república, para não semear o pânico. Ok, não conta para ninguém, mas parece que uma criança teve a perna puxada por um monstro escondido atrás da porta...

Mais adiante, a Igreja das Mercês, palco de uma das histórias mais famosas. Uma mulata e um homem negro teriam se apaixonado perdidamente, sem o consentimento da família dele. Resolveram fugir. Com o padre da igreja, combinaram um encontro no dia seguinte, para se casarem ali às 18 horas e partir em seguida. No entanto, o pai do moço descobriu a intenção e lhe pediu o favor de ir a uma cidade vizinha.

Ao perceber que estava atrasado, ele saiu em disparada rumo a Diamantina. Ela, nervosa e impaciente, ao badalar do sino às seis da tarde, acreditou ter sido abandonada e enforcou-se no alto da torre. Ele chegou a tempo de ver sua amada balançando com o sino. E assim surgiu a lenda da Noiva da Igreja das Mercês. Toda meia-noite, dizem, ela aparece na igreja. Confesso que olhando de relance, o cabeçal (suporte de madeira que segura o sino) tem o perfil de uma noiva, com véu e tudo. Finalmente, um calafrio.

Noite adentro, sob a lua cheia, ainda ouviríamos outra meia dúzia de bons causos, como o da procissão dos mortos, que ocorre todo dia 15 de julho dentro (!) da Igreja Nossa Senhora do Carmo, a mais rica da cidade, com 150 quilos de ouro na decoração. O tour termina na igreja do Rosário dos Pretos, primeira de Diamantina, de 1728. Do alto desta torre, dizem, o noivo viúvo e a noiva enforcada se comunicam nas noites de lua cheia. / FELIPE MORTARA

A Vila do Vau é o único ponto de parada oficial da Estrada Real. Pertinho de Diamantina, ali os viajantes podem usar chuveiros e a cozinha gratuitamente. Na lojinha, café fresco e, com sorte, biscoitos de polvilho assados na hora