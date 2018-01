Celebração de Natal em 5 versões

Árvores gigantes, milhares de lâmpadas e espetáculos que parecem produção da Broadway. Algumas cidades preparam cenários e shows mais que especiais para celebrar o Natal - e encantam até quem já passou da idade de acreditar em Papai Noel. Gramado (RS) A 23ª edição do Natal Luz, que teve início no dia 12, será uma maratona com mais de 600 apresentações. Entre elas o musical Arca de Noel, a grande novidade deste ano, e os consagrados Desfile de Natal e Nativitaten. Até 11 de janeiro. Site: www.natalluzdegramado.com.br. Canela (RS) A cidade vai mostrar o lado aventureiro do Papai Noel. No dia 6, ele desce de rapel a torre da Igreja Matriz. Depois, abre sua casa na Praça dos Sonhos. Até o dia 27. Site: www.sonhodenatal.com.br. Curitiba (PR) Nas janelas do Palácio Avenida, as crianças do Coral Infantil do HSBC encantam com repertório de músicas natalinas e clássicos da MPB. As apresentações ocorrem de sexta a domingo, às 20h30. Até dia 19. Site: www.natalfeitocrianca.com.br. Campos do Jordão (SP) O Natal na Montanha terá presépio animado, Casa do Papai Noel e corais. Aproveite para degustar pratos natalinos da temporada gastronômica na cidade. Até 6 de janeiro. Site: www.camposdojordao.com.br. Monte Verde (MG) A simpática cidadezinha terá Casa do Papai Noel, apresentações de coral e festival gastronômico. Até 6 de janeiro. Site: www.monteverde.org.br.