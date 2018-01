Cenário de filme emoldurado pelas dunas em Paulino Neves

Histórica e graciosa. Cortada pelo Rio Novo, a cidade é repleta de lendas que os moradores adoram contar. Foto: Tiago Queiroz/AE

Seguindo viagem em direção ao Delta do Parnaíba, desfrute de uma cidadezinha com jeito de cenário de filme: Paulino Neves. São 38 quilômetros em trilha de areia a partir de Barreirinhas - basta pegar uma das lotações que partem da praça principal.

Logo ao chegar, a vista da cidade, com o "lago" no canto direito, surpreende. A região de charque, que se assemelha a um pequeno pantanal, é usada por agricultores para plantar arroz. Ao entardecer, aves de diferentes cores refugiam-se nesse ecossistema singular. No lado esquerdo, gigantescas dunas a perder de vista. Cenário que compensa todo o esforço do trajeto.

Em Paulino Neves, não é necessário nenhum veículo para ir às dunas. Bastam 20 minutos de caminhada, passando por um paredão de areia e uma área de pasto de ovelhas e cabras, para ver o mar. Fique atento com a maré, que varia muito.

A cidade é cortada pelo Rio Novo, repleto de lendas que os moradores adoram contar. Uma delas diz que, durante um período de seca, sempre que tambores eram ouvidos na madrugada, o rio amanhecia mais cheio.

Para se hospedar, a Pousada Oásis dos Lençóis - Dona Mazé, (98-3487-1012) é uma opção. Com um diferencial: aos 64 anos, Mazé declama poesias para os hóspedes e faz todos se sentirem em casa.

É hora de partir em mais uma lotação 4x4. São mais R$ 15 e 2h30 de estrada até Tutoia, na área de transição entre os Lençóis e o Delta do Parnaíba. Repare na paisagem: aos poucos, as dunas e lagoas dão lugar a mangues e ilhas fluviais.

Detalhes do roteiro

Partida: o roteiro começou em São Luís, mas é possível fazer o percurso inverso, desde Fortaleza. O voo SP-São Luís custa desde R$ 219 na TAM (4002-5700) e R$ 239 na Gol (0300-115- 2121). De lá, são mais 280 km até Barreirinhas. Vans e ônibus levam à cidade em 3h30. Há ainda ônibus de linha, mais baratos - são 5 horas de viagem

Chegada: Jericoacoara fica a 305 km de Fortaleza - parte do trecho é feito em 4X4. O voo Fortaleza-SP custa R$ 249 na Gol, R$ 279 na TAM e R$ 319 na Azul (11-3003-2985), por Campinas

O QUE LEVAR:

Bagagem leve

Como a viagem tem vários deslocamentos, uma mala grande e rígida vira um transtorno. Prefira uma mochila ou mala flexível. Afinal, seu "uniforme" oficial será bermuda, camiseta e chinelo de dedo. Aliás, dispense o tênis: você não vai precisar dele para andar pelas dunas ou sair à noite

Protetor solar

Além de filtro solar, chapéu e camiseta são essenciais para se proteger nas caminhadas. Se esquecer, leve Caladryl

Cartão de memória extra

Para todo o lado que se olhe, surge uma paisagem fotografável. Clique à vontade, sem peso na consciência

O QUE TRAZER:

Rendas

As artesãs da Associação das Rendeiras de Morros da Mariana, na Ilha Grande de Santa Isabel, fazem peças lindíssimas. Telefone (86) 3323-0187

Tudo de buriti

As folhas da planta são trançadas e viram brincos, chapéus, bolsas... Esses itens podem ser encontrados em vários locais, mas a compra ganha status de turismo sustentável no vilarejo de Mandacaru