Cenário de velho oeste 6

Uma boa maneira de explorar a cidade é alugando uma bicicleta. Você nem vai precisar de guia: uma hora será o suficiente para desbravar o básico - o aluguel custa 25 dólares neozelandeses (R$ 41) na Arrowtown Bike Hire (arrowtownbikehire.co.nz).

Mesmo que você não pretenda passar muito tempo por lá (de fato, a maior parte das atrações concentram-se em Queenstown), ao menos uma parada será obrigatória: Arrowtown Bakery (1 Buckingham Street). Com menos de 10 dólares neozelandeses é possível comprar ali tortinhas que desmancham na boca com os mais diversos (e saborosos) recheios: carneiro, carne com queijo e até veado estão no menu. / T.Q.