Cenário do fim de Lampião

Ter algum interesse por história vai tornar o passeio mais interessante. Afinal, a Grota de Angicos foi cenário de um episódio marcante para o passado da região. Ali morreram o temido cangaceiro Lampião, sua Maria Bonita e outros integrantes do bando, em julho de 1938.

ESCONDERIJO - Placa de bronze e cruzes marcam local da emboscada contra o bando

Passado trágico que não ofusca a beleza do lugar e da trilha ecológica que leva até lá. Devidamente equipado com tênis e cantil abastecido, você terá a oportunidade de travar um contato intenso com a natureza do alto sertão sergipano.

Para aproveitar o passeio em seus mínimos detalhes e com o maior conforto possível, recomenda-se sair bem cedo de Aracaju – o que evita ser surpreendido em plena trilha pelo inclemente sol a pino. A primeira parte da viagem, até Piranhas, leva cerca de três horas, por uma estrada até que bem conservada.

Embarque em seguida no catamarã pelo Rio São Francisco. Em 40 minutos, chega-se ao começo da trilha, no município de Poço Redondo. O trajeto tem 1 quilômetro de extensão e alguns trechos bem íngremes. Vá sem pressa e aproveite para observar a paisagem.

Uma cruz e uma placa de bronze com os nomes dos cangaceiros mortos marcam a Grota de Angicos. No entorno você verá pedras que conservam as marcas de balas resultantes do confronto. Ficou curioso para saber mais? Nesse ponto, o historiador Jairo Luiz Oliveira entra em cena e dá uma aula de cangaço e de história.

Entre outras coisas, o visitante fica sabendo que a grota abrigou uma missa no ano passado, para marcar os 70 anos da morte de Lampião.

PRATOS SERTANEJOS

No tour você descobre que o cacto, planta mais associada à paisagem do sertão, também pode servir de alimento. O restaurante Angicos, a 600 metros da entrada da grota, serve receitas com a planta. A salada de cacto abre a refeição sertaneja. Como prato principal, outra especialidade: a pituzada, feita com o crustáceo semelhante ao camarão, com arroz e pirão.

Restaurante Angicos: (0--82) 8823-3973. Pituzada: R$ 52, para duas pessoas

Passeio até a grota: R$ 45