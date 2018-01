Cenário: sem sinal de conflito atual, fiquei tranquila por lá Passados quase três anos do rompante da Primavera Árabe, onda de manifestações que ultrapassaram fronteiras e fizeram tremer ditaduras no norte da África e no Oriente Médio no fim de 2010, muitos países ainda patinam em revoluções imperfeitas. Para se ter uma ideia: pós-Mubarak, o Egito elegeu e derrubou Mohammed Morsi como primeiro presidente, arrastando o país a confrontos violentos entre manifestantes, militares e a Irmandade Muçulmana - agosto foi o auge desses confrontos. Em setembro, a Síria, imersa numa guerra civil desde 2011, se tornou palco para ofensiva de Bashar Assad com armas químicas.