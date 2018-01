Cenários da 'Bíblia' no Curdistão turco

Visitar o Curdistão turco, no sul do país, equivale a uma iniciação religiosa. Uma gruta em Sanliurfa é um dos possíveis locais do nascimento de Abraão, patriarca de cristãos, judeus e muçulmanos. Na cidade vizinha de Harran, hoje em ruínas (foto), um Abraão já avançado na idade teria sido convocado a procurar a Terra Prometida na companhia de Sara.

Paraíso

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pedrinhas para todos os lados, numa vastidão bege intercalada por verdes esparsos. No alto de tudo, um céu azul sem nenhuma nuvem. E muito silêncio. Apesar de a descrição não combinar com a que normalmente se faz do Jardim do Éden, Göbekli Tepe, a 20 km de Sanliurfa, é uma das possíveis localizações do paraíso bíblico.

Lago

Ameaçado por pregar um Deus único, Abraão estava prestes a ser jogado do alto de um morro para cair direto numa fogueira. Mas o milagre aconteceu e o profeta aterrissou intacto no Lago Halil-ür Rahman, localizado no Parque Balikligöl. Bem na frente do lago foi erguida a Mesquita Ridvaniye, com seus belos arcos e minaretes.

Mercado

Sanliurfa também tem tradição de mercado. Vistoriar as lojinhas é um bom negócio: tudo ali é muito mais barato que em Istambul. De tapete persa a pistache e congêneres.

A rota

Aberta em 2007 na tentativa de pacificar a região por meio do turismo, a rota Caminhos de Abraão (www.abrahampath.org), quando estiver completa, unirá países como Turquia, Jordânia, Síria e Israel. O trajeto total terá 1.200 quilômetros de extensão e, com as graças de Abraão, os organizadores esperam incluir Egito, Iraque e Arábia Saudita. / CARLA MIRANDA