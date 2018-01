Cenários de Trindade

Também é possível chegar de ônibus, que sai a cada uma hora da rodoviária de Paraty. Depois do sobe e desce em meio à Mata Atlântica, pela estrada bem asfaltada que já foi uma trilha para ser percorrida a pé, surge no horizonte a Praia do Cepilho, com ondas fortes perfeitas para surfistas experientes. Depois de cruzar o leito de um pequeno rio que desemboca no mar, você chega à vila.

Há algumas pousadas, restaurantes e campings. Experimente primeiro a Praia de Fora, mais longa e central, antes de descobrir os próximos tesouros. Com barracas na areia - a música é boa, não se preocupe -, a praia é praticamente dividida em duas por uma ilhota.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No canto direito, um riozinho e uma curta trilha separam a Praia de Fora da joia maior de Trindade: a Praia do Cachadaço. São 700 metros de areia clara e lisinha e incríveis piscinas naturais a 30 minutos de caminhada, a partir do canto direito e sem necessidade de guia. Água transparente, protegida por pedras vulcânicas e repleta de peixes, ótima para praticar snorkel. Um arraso. / FELIPE MORTARA