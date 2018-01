Cenários intocados a caminho do Tibete

A cavalo. Tour leva ao mirante de Gongga Shan. Foto: Paula Moura/AE

KANGDING - Apertada nos vales entre as altas montanhas a oeste da província de Sichuan, Kangding ? a 200 quilômetros ou oito horas, de ônibus, de Chengdu ? inspirou uma famosa canção de amor chinesa. A letra descreve um romântico passeio a cavalo pelas belas paisagens da cidade, algo que qualquer um pode experimentar por lá.

Os animais, enfeitados com arreios coloridos, levam peregrinos ao templo tibetano no alto da Montanha Paoma. Não se animou muito com a ideia? Tudo bem, há outras maneiras de chegar ali. Quem está em forma pode até subir a pé, por uma trilha sob pinheiros. Mas o mais tradicional é ficar mesmo com o bondinho, que leva os visitantes por 50 yuan ou R$ 13.

Logo na entrada é possível comprar incensos e outros artigos religiosos para fazer pedidos e agradecimentos. Estátuas brancas com panos coloridos enfeitam o caminho até o local sagrado. Ao caminhar, repare nos telhados, repletos de detalhes em laranja, vermelho, verde e azul.