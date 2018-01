Cenários transformados em aquarelas

Hoje a maioria dos pintores e aquarelistas está instalada em casas com amplas janelas e vista para a baía e trabalha no conforto de seus ateliês. St. Ives tornou-se uma cidade de artistas e de muitas galerias de arte, o que levou a renomada Tate Gallery (tate.org.uk) a construir ali, em 1993, sua única filial. Para a pintora Rachel Nicholson, um dos melhores lugares para apreciar e desenhar a cidade é o Café da Tate, no último andar do museu.

A cidade e seus arredores também estiveram presentes no processo de criação da escritora Virginia Woolf. Em livros como Rumo ao Farol, A Viagem e As Ondas ela evocou imagens de sua infância vivida nesse litoral. Seus críticos acreditam que nesse cenário a escritora moldou seu estilo elegante e mordaz.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Minas e sereias. Distante cinco minutos de carro de St. Ives, cruzando diminutas vilas com igrejas sóbrias, mas sempre enfeitadas por um canteiro de flores silvestres em tons de amarelo e rosa, ficam as antigas instalações das minas de Botalack e Zennor. Nas vilas mineiras eram tradição e crença as lendas de sereias, cuja sedução D.H. Lawrence retratou no romance Women in Love. Mais recentemente, a aclamada autora Rosamunde Pilcher ambientou nas paisagens da Cornualha seus romances Os Catadores de Concha, O Dia da Tempestade e A Casa Vazia.