Cenas francesas em claras pinceladas

O quadro A Torre Eiffel (sem data definida) está no País. Faz parte do lote de 85 obras do impressionismo francês trazidas do Museu D'Orsay e expostas no Centro Cultural Banco do Brasil (tinyurl.com/CCBBimpress), em São Paulo, até 7 de outubro. A mostra, sucesso de público - vide as filas mesmo em dias de semana - traz os nomes mais importantes do movimento impressionista e telas que bem poderiam ilustrar guias de viagem, pela riqueza de detalhes dos cenários pintados.

Afinal, a essência do trabalho de mestres como Camille Pissarro, Edgar Degas, Edouard Manet e Paul Gauguin era captar a luz natural. Estes usaram Paris como inspiração principal. Outros preferiram adotar ateliês fora da capital francesa.

E é nas cenas ao ar livre (há também pinturas de ambientes internos e retratos) que os impressionistas se convertem, involuntariamente, em garotos-propaganda das vilas que escolheram para morar e trabalhar. A exposição, histórica, serve também para buscar inspiração para a próxima viagem.