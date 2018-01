Cerimônias personalizadas em Las Vegas

Os fãs de Elvis ficam com o pacote Love me Tender. Por US$ 999, dá direito a uma cerimônia conduzida por um cover do cantor. Muitas capelas contam com opções para quem quer ter um Elvis como testemunha da união - ele pode, inclusive, levar a noiva ao altar ou cantar. Mais: labellaweddingchapel.com

Casais aventureiros escolhem se casar durante um voo de helicóptero. Com a Little White Chapel, por US$ 995. Site: www.alittlewhitechapel.com

A mesma capela tem opções de casamentos mais em conta, em torno de US$ 55, com decoração, música e condutor da cerimônia. Se pagar um pouco mais, há como incluir buquê, fotógrafo e limusine, entre outros mimos.