Cerveja artesanal, quem resiste?

Inaugurado em 2006, ao lado do famoso Borough Market em London Bridge, o pub The Rake (utobeer.co.uk) foi um dos pioneiros da tendência e, hoje, tem mais de 130 rótulos na geladeira e uma novidade na torneira (tap, em inglês) a cada semana. Como o bar é pequeno, as pessoas costumam beber do lado de fora mesmo. The Rake nasceu como uma extensão da loja Utobeer, com mais de 700 cervejas.

Quem prefere um lugar mais arrumadinho deve conhecer o Mason & Taylor (masonandtaylor.co.uk), em Shoreditch. O lugar foca nas microcervejarias londrinas, como a Redchurch, pertinho dali. Os garçons servem nas mesas, o que não é comum nos pubs, e explicam como beber cada opção.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para expandir os horizontes, o Craft Beer Co (thecraftbeerco.com), em Clenkerwell, é a melhor pedida. A capa do menu resume o conteúdo: mais de 250 rótulos; 61 cervejarias de dez países; um bar. Detalhe: eles também fabricam a própria cerveja. A lista de garrafas muda a cada três meses e há 37 opções nas torneiras que, refletidas no fantástico teto espelhado, deixam qualquer um zonzo antes do primeiro gole.

No começo da Tower Bridge está o The Draft House (drafthouse.co.uk), no estilo dining americano, com poltronas de couro, néons vermelhos e pôsteres de filmes. O balcão é decorado com copos das marcas servidas ali. Entre elas a Kernel, uma das bem-sucedidas microcervejarias londrinas.

Construídos em 1870 como parte da velha estação de Euston, dois pavilhões de pedra idênticos viraram bares e estão fazendo o maior sucesso: o Euston Tap (eustontap.com), especializado em cervejas, e o Cider Tap, o primeiro bar de sidras da cidade. O segundo é mais espaçoso e oferece deliciosas ciders doces, médias e secas - excelente opção para quem quer conhecer uma das mais populares bebidas de Londres e está enjoado de tanta cerveja.

* É jornalista, paulistana

e vive em Londres há 10 anos