Cerveja 'sabor cerrado' e dicas de hospedagem

A Pousada Aldeia Caiana (desde R$ 160 para casal; pousadacayana.com.br) é um pouco mais afastada e possui chalés às margens do Rio São Bartolomeu. E há campings como o Estância Solar (desde R$ 15 por pessoa; tel. 62/3494-1311), localizado no imenso gramado de Fernando e Beatriz, que há 13 anos escolheram Cavalcante para viver.

Uma opção para o almoço é o Flor do Cerrado, na Praça Diogo Teles, com pratos a partir de R$ 16. No Encanto da Pizza (Rua Borba Gato, qd 24, lt 196), a massa italiana sai por R$ 19.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na cervejaria artesanal Aracê você poderá provar a baru, de toque adocicado, elaborada a partir do fruto homônimo exclusivo do cerrado. Os donos, Manolo e Sola, são chilenos que moram na Chapada dos Veadeiros desde 2005. Prove também a saltenha (R$ 4) e a porção de peixe marinado (R$ 18). / P.S.