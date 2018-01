Cervejas locais

expansão), San Diego guarda uma intimidadora diversidade de cervejarias. São mais de 70 no total - dessas, pelo menos 20 foram inauguradas no ano passado. Cada uma possui seu próprio foco, como as loiras potentes com nomes que parecem de bandas de heavy metal (Diabo Horny, Evil Red Dead) da AleSmith Brewing Company (alesmith.com).

Já o ambiente da Société Brewing Companhia (societebrewing.com) lembra uma fábrica do século passado, enquanto a Lightning Brewery (lightningbrewery.com) esbanja um tom mais tecnológico em sua produção.

Como nem todas contam com tours em suas fábricas, a melhor maneira de provar os rótulos locais é mesmo nos bares. Em South Park, rockabillies e veteranos se revezam na Hamilton's Tavern (hamiltonstavern.com) jogando shuffleboard, um tipo de bocha. O bar, que tem 28 torneiras de cerveja, dois motores de barril e cerca de 200 tipos da bebida engarrafada, afirma ser o mais antigo da cidade.

Outra opção é o supercaliforniano Kava Lounge (kavalounge.com), mistura de bar, discoteca e espaço de artes que promove a "vida noturna do futuro do planeta". Coquetéis veganos, dance music experimental e aulas de "balé para dançarinos do ventre" fazem parte da programação. O desafio é encontrar o prédio, que não tem identificação - apenas o Olho da Providência pintado na entrada.

Para variar a bebida, siga para o despojado Aero Club (aeroclubbar.com), que oferece mais de 600 uísques - e uma decoração divertida, com aviões de brinquedo pendurados no teto.