Cézanne em casa Mesmo com as idas e vindas a Paris, Aix-en-Provence foi a base principal de Paul Cézanne durante boa parte de sua vida. O pintor retratou obstinadamente as paisagens de sua cidade natal - a montanha Sainte Victoire, por exemplo, aparece em 77 trabalhos feitos entre os anos de 1870 e 1906. O Ateliê de Lauves e a casa familiar Jas de Bouffan (com pinturas nas paredes do salão principal) são alguns dos principais endereços históricos relacionados ao artista abertos ao público. Outro passeio imperdível é a Pedreira de Bibémus, nos arredores, para a qual Cézanne se mudou temporariamente, enquanto pintava as paisagens locais. A casinha de campo que ele alugou, aliás, continua ali, intacta (foto). Informações: aixenprovencetourism.com.