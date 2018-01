Chá no terraço, experiência à beira da perfeição A experiência beira a perfeição: quando o clima permite, o chá da tarde é servido no terraço aberto do hotel. Tradição inglesa, é bom deixar claro que este, particularmente, não é um chá qualquer: no ano passado, o Horseguard foi reconhecido com o Tea Guild Award of Excellence (afternoontea.co.uk), uma espécie de estrela Michelin das casas que servem chá inglês.