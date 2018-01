Chapada das Mesas: nem tão selvagem assim

Complexo Pedra Caída. A 35 km de Carolina, à beira da estrada para Estreito, é um complexo bem montado, onde está sendo construído um ecoresort. A entrada (R$ 10) dá direito às (modestas) piscinas de água corrente. Uma jardineira leva às cachoeiras da Caverna e do Capelão (R$ 30). Complemente com a caminhada ao Santuário (R$ 15), por um desfiladeiro com água pelos joelhos, que leva ao pé de uma queda d’água de 45 metros. Dá também para fazer tirolesa (R$ 70 a R$ 80).

Poço Azul & Encanto Azul. Ficam a 145 km de Carolina, passando Riachão. É possível chegar de carro convencional ao Poço Azul (os últimos 25 km são de terra). A entrada custa R$ 20 e dá direito ao delicioso banho no poço e ao circuito de cinco cachoeiras (a maior é a Santa Bárbara). O Encanto Azul – uma piscina natural que ganha um raro tom azulado ao sol – está 6 km adiante. Dá para ir caminhando (na areia). Entre sexta-feira e domingo, o Dorivan (99-3531-0083) leva na sua caminhonete desde Riachão por R$ 250.

Itapecuru. A 12 km de Carolina (na direção de Riachão), este balneário tem duas cachoeiras caudalosas, uma ao lado da outra. A entrada custa R$ 10.

São Romão e Prata. Essas duas cachoeiras estão dentro do Parque Nacional da Chapada das Mesas, e requerem veículo 4x4 e guia. As agências locais (Torre da Lua, 99-9155-3003; Cia. do Cerrado, 99-3531-3222) organizam o passeio por preços de R$ 500 a R$ 600.

Como chegar e onde ficar. Voe a Imperatriz (com Gol ou TAM), a 270 km de Carolina, ou a Araguaína (com Azul ou Passaredo), a 200 km. Vale a pena alugar carro. A alternativa mais confortável no centrinho é a Pousada dos Candeeiros (pousadadoscandeeiros.com.br). Na saída da cidade, a Pousada do Lajes é equipada para famílias (ciadocerrado.com.br/pousada).