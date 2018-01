Chapada dos Veadeiros: preços de passagens aéreas e pacotes

O trecho de ida e volta entre São Paulo e Brasília custa a partir de R$ 562 na OceanAir (4004-4040); R$ 598 na Gol (0300-115-2121); R$ 602 na WebJet (0300-210-1234) e R$ 659 na TAM (4002-5700)

PACOTES*

R$ 1.152: 4 noites com café. Na Top Brasil Turismo (0--11-3926-8000; www.topbrasiltur.com.br)

R$ 1.352: 4 noites, café, 3 lanches de trilha e passeios. Com a Taks Tour (0--11-2821-8800; www.takstour.com.br)

R$ 1.501: 4 noites com café, 5 almoços e 3 lanches de trilha, além dos passeios. Na Terra Mater Expedições (0--11-3464-5100; www.terramater.com.br)

R$ 1.529: 4 noites com café, 5 refeições, 3 lanches de trilha e passeios. Na Riviera Operadora (0--11-5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br)

R$ 1.556: 4 noites com meia pensão, lanches de trilha e passeios. Na Flot Operadora (0--11-4504-4523; www.flot.com.br)

R$ 1.579: 4 noites, café, 5 refeições, 3 lanches de trilha e passeios. Com a Filhos da Terra (0--11-3171-2000; www.filhosdaterra.com)

R$ 1.602: 4 noites com café, 2 almoços, 2 lanches de trilha e passeios. Na Sem Fronteiras (0--11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br)

R$ 1.612: 4 noites, café, 2 almoços, 2 lanches de trilha e passeios. Na Freeway (0--11-5088-0999; www.freeway.tur.br)

R$ 1.790: 4 noites com meia pensão, lanches de trilha e passeios. Na Landscape Best Trips (0--11-3039-8210; www.landscape.com.br)

R$ 1.824: 4 noites com meia pensão e lanches de trilha. Inclui passeios. Na Pisa Trekking (0--11-5052-4085; www.pisa.tur.br)

R$1.829: 4 noites com café, almoços e lanches de trilha, além dos passeios. Na Monark Turismo (0--11-3235-4322; www.monark.tur.br)

R$ 1.968: 4 noites com café e passeios. Na CVC (0--11-2191-8410; www.cvc.com.br)

R$ 2.081: 2 noites em Alto do Paraíso (com café) e 2 em barraca durante o trekking (com pensão completa). Na Friends in the World (0--11-3894-9403; www.friendsintheworld.com.br)

R$ 2.248: 7 noites entre São Jorge e Alto Paraíso. Inclui passeios. Com a Panamericano Viagens (www.panamericanoviagens.com.br)

R$ 2.259: 7 noites entre São Jorge e Alto Paraíso, com café e passeios. Na Beeline (0--11-3373-9200; www.beeline.com.br)

R$ 3.093: 3 noites em Alto Paraíso (com café) e 4 em Cavalcanti (com meia pensão). Inclui passeios. Na Tereza Ferrari Viagens (0--11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

*Preços por pessoa em quarto duplo, com aéreo