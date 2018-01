Chapelco, Argentina

Perfil

Chapelco é uma das mais charmosas estações da Argentina – nos últimos dois anos, ela foi premiada como a melhor do país no World Ski Awards. Vale para todos os públicos, mas o clima de romance é incontestável.

Durante a temporada, a Aerolíneas Argentinas terá dois voos diários de segunda a sexta-feira direto para Chapelco, e três nos fins de semana, ida e volta para Buenos Aires. Com as frequências, a expectativa é ter um aumento de 40% no fluxo de turistas.

Principais passeios

O clássico da maioria das estações: trenó puxado por cães, caminhada com raquetes e moto de neve (snowmobile). Há nove paradores de montanha, para comer e se aquecer durante sua descida.

Além do esqui

Chapelco está a apenas 20 quilômetros de San Martín de Los Andes – aliás, você pode optar por se hospedar na cidade se não quiser esquiar todos os dias. Mesmo no inverno, há passeios de barco pelo Lago Lácar. Há quem combine Chapelco com a charmosa Villa La Angostura (a 110 km de San Martín de Los Andes), onde está a estação de Cerro Bayo. De lá, são apenas mais mais 195 km, para incluir também Bariloche em seu roteiro.

Hotéis e transporte

Entre as várias opções ski in/ski out, o confortável Terra Alta está a cinco minutos do teleférico que leva ao alto da montanha – você chega nele esquiando.

Como chegar

Voe até San Martín de Los Andes, com conexão em Buenos Aires, ou via Bariloche.

Pacote

Na Interpoint, sete noites no Patagonia Plaza, em San Martín de Los Angeles, a partir de US$ 1.050 por pessoa em quarto duplo. Inclui café, passes de esqui e traslado à estação.