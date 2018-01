Charme bem longe da areia

.

Hotel Santa Teresa | Quem chega para o check-in ganha um Martini com água de coco e toalha aromatizada com essência de capim-limão para passar no rosto. Inaugurado há um ano, tem piscina, restaurante do chef francês Damien Montecer e um spa. A diária vai de R$ 650 a R$ 2.500 (para casal, na suíte panorâmica de 120 m²). Os espaços são decorados com peças de designers brasileiros. Rua Almirante Alexandrino, 660; (0--21) 3380-0200

Castelinho 38 | Os quartos são lindos. E o jardim com mangueiras e goiabeiras dá charme extra ao local, erguido em 1866. As frutas são servidas no café, reforçado por pães feitos na pousada. "É possível ver a Baía de Guanabara", diz Fernanda Chaves, que ajuda o marido, o italiano Stefano Macchi, na administração. Diária para casal a partir de R$ 220. Rua Triunfo, 38; (0--21) 2252-2549

Casa Áurea | Filho de pai suíço e mãe alemã, o carioca Cornelius Rohr recebe os hóspedes - fala alemão, francês, inglês e português. A mansão neocolonial, de 1871, tem 12 quartos. "Santa Teresa é um oásis dentro do tumulto do Rio." Diárias: R$ 190 (casal). Rua Áurea, 80; (0--21) 2242-5830

Mama Ruisa | O charme da pousada, que funciona em um casarão colonial do século 19, é a exclusividade. São sete quartos e um staff preparado para atender os caprichos dos hóspedes - seja servindo almoço na piscina ou contratando um motorista particular. O proprietário é o francês Jean Michel Ruis. A partir de R$ 500, para o casal. Rua Santa Cristina, 132; (0--21) 2242-1281

Casa da Renata | Parentes, amigos e conhecidos sempre foram bem-vindos no casarão onde Renata Bernardes vive há 15 anos. "Gosto de abrir as portas, receber pessoas, aprender coisas novas", diz. Na hora do café, micos aparecem no jardim. Filiado à rede Cama e Café, tem diária desde R$ 140 (casal). Site: www.casadarenata.com.br