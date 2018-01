Charme de inverno Nem só de adrenalina vivem os centros de esqui. Encravados na Cordilheira dos Andes, há dois que se destacam pelo charme. Do lado chileno, Termas de Chillán oferece cenário único. Em qual outro lugar se pode mergulhar em uma piscina cercada por neve, mas com água aquecida por vulcão inativo? Já do lado argentino, San Martín de los Andes é um vilarejo encantador, à margem do Lago Lácar e rodeado por bosques de coníferas. Para as crianças, as cidadezinhas oferecem passeios de trenó puxados por cães malamute. Visite as lojinhas. Há artesanatos em cerâmica, além de mantas e ponchos de lã.