Charme e aconchego no Porto da Barra

Comer bem em Búzios não significa necessariamente ter de encarar a agitação da Rua das Pedras. Nos últimos anos, uma nova cena gastronômica vem se instaurando em outro canto do balneário, o charmoso Porto da Barra, em Manguinhos. Já são onze os restaurantes que elegeram o local. E há variedade: comida italiana, asiática, árabe e também bares descontraídos.

Com um ambiente para lá de agradável, o Quadrucci chegou há pouco tempo do Leblon. Além das mesas para uma refeição formal, há espreguiçadeiras e várias almofadas no deck, para um drinque com conforto. O Hedonista é a opção de quem não dispensa uma boa taça de vinho. Os donos do local garantem ter a melhor adega da cidade, com mais de 400 rótulos.

Mas se você acha que praia combina mais com chope gelado, é bom lembrar que a Choperia Devassa também fica no Porto. E para um clima mais parecido com o de boteco, vá ao Bar dos Pescadores. Ele faz estilo simples arrumadinho e tem um cardápio bem elaborado. A especialidade: frutos do mar.

Quer mais? O jeito é voltar para a Rua das Pedras. Afinal, é ela que dá fama à gastronomia de Búzios. Por lá, a novidade atende pelo nome de Sabor Cubano. Aberto há cinco meses, lembra um típico bar de Havana, com paredes vermelhas enfeitadas por quadros antigos. O prato destaque é o Ropa Vieja, com carne desfiada apimentada, rodelas de banana frita e arroz moro, que é preparado com caldo de feijão. Custa R$ 36 e serve duas pessoas. Para acompanhar, um cubanito: rum, suco de limão, molho inglês e sal (R$ 15).

Ou encare as filas dos estabelecimentos já tradicionais da rua, como o mexicano Zapata (lá desde 1994) e a creperia Chez Michou, que também serve ótimos drinques para brindar com a turma.

Como sobremesa, nada melhor que sorvete refrescante. A Alessa Gelato & Café segue a tradição italiana, com produção artesanal. Entre os 40 sabores estão o de mousse de manga com gengibre, laranja com pêssego e caipirinha. Difícil é escolher um só. A bola sai por R$ 7.