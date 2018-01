Check-in: esteja preparado para esperar

Se você vai chegar de manhã, esteja preparado para só ter acesso ao seu quarto no início da tarde. Planeje o que fazer nesse meio tempo, e leve na bagagem de mão tudo o que você pode precisar - seja para sair pela cidade, seja para curtir o resort. Leve também material de leitura e entretenimento caso esteja chovendo e você precise ficar pela recepção mesmo. Se você vai chegar cedíssimo, um bom investimento é reservar desde o dia anterior: assim você tem certeza de subir de imediato.

Estou indo em julho para um resort em Imbassaí, Bahia. Qual foi mesmo o surto que houve na região? (Bride, São Paulo)

Foi meningite tipo C, com pico em setembro do ano passado no norte da Bahia. O surto foi debelado com vacinação e não chegou a se alastrar por hóspedes de nenhum resort. Não há razão para alarme, mas caso queira vacinar sua família, procure uma clínica particular. A vacina precisa ser tomada 15 dias antes da viagem.

Queremos passar 20 dias no Japão em abril de 2013. Que cidades devemos visitar? Que dicas você pode dar? (Nazareth, São Paulo)

Desembarque em Osaka, para ir direto a Kyoto - a melhor câmara de descompressão. Fique 4 dias (com bate-volta a Hiroshima). Passe dois dias em Nara, dois dias num mosteiro em Monte Koya, três noites entre Takayama e Shirakawa. Termine em Tóquio (vá a Hakone e Nikko). Compre um Japan Rail Pass de 14 dias antes de sair do Brasil.

