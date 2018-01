Check-list para preparar a aventura

Pesquisar o básico sobre as regras de trânsito do destino visitado é apenas uma das dicas para evitar (ou reduzir o risco de) contratempos nas viagens de carro. Confira nosso check-list - e não deixe para última hora.

Combustível e pedágio

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As cabines para pagar em dinheiro costumam ficar nos cantos da rodovia - as centrais fazem a cobrança via tarjas eletrônicas que os carros alugados não têm. Tenha moedas à mão (em média, o pedágio custa US$ 1,50) porque algumas não dão troco. Postos de combustível não têm frentistas. Ao operar a bomba por conta própria, será necessário digitar o CEP antes do número do cartão de crédito (dinheiro, em geral, não é aceito). As redes Shell, 7 Eleven e Exxon costumam aceitar o CEP brasileiro. Se não funcionar, entre na loja e pague para o funcionário. Mais uma dica: o preço é mostrado em galões (o equivalente a 3,79 litros) e a gasolina mais barata é a do tipo 87.

O amigo GPS

Amigo de quem usa o equipamento com moderação e senso crítico, claro. O GPS, se estiver atualizado, ajuda bastante. Mas pode levar a caminhos mais longos, menos interessantes e passar batido pelos achados que são o principal motivo para você decidir viajar de carro, certo? Leve um mapa da região a ser percorrida, estude-o antes e não hesite em desobedecer o aparelho.

No banco de trás

Quem leva crianças precisa pensar com carinho em alternativas para distraí-las durante o trajeto. Aparelhos portáteis de DVD, brinquedos e jogos devem estar à mão. Mas a melhor sugestão para evitar birra e mau humor é envolver os pequenos na aventura desde o planejamento. Mostrar foto daquela cachoeira incrível ajuda a criar expectativa e leva os pequenos a suportarem melhor as horas na estrada. / M.N.