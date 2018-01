Chegada à capital

Radical. Até ingleses, de quadriciclo Foto: Fabiana Caso/AE

Para desbravar a capital, Florianópolis - ou simplesmente Floripa -, não basta apenas um dia. O melhor é organizar seu itinerário para não perder o que há de melhor por lá. Uma sugestão é começar pelo norte da ilha, onde se concentram as aglomerações imobiliárias, mas sem perder o sabor pitoresco das paisagens.

Como as pequenas dunas que separam a Praia dos Ingleses da do Santinho. Nessa última, a natureza faz convites variados: ao longo das areias claras e duras, costões bem recortados, morros cobertos de mata atlântica.

Dormir

A paisagem do canto direito da praia é dominada pelo resort all-inclusive Costão do Santinho (costao.com.br). Tem um cardápio de atrações variadíssimo, para agradar a toda a família: arvorismo, trilhas, piscinas, aulas de surfe, quadras, golfe, cavalgada e spa são algumas das opções.

Curtir

Mas não sucumba à tentação de usufruir apenas essas mordomias. Uma boa pedida é fazer o passeio de quadriciclo do Santinho à Praia dos Ingleses (R$ 130 por pessoa, percurso de 14 quilômetros). Há um pequeno treino antes de desbravar o caminho, que passa por pontes estreitas, ruas asfaltadas e - o trecho mais emocionante - dunas.

Depois da aventura, dá para aproveitar a tarde para conhecer o bairro de Santo Antônio de Lisboa. Um dos primeiros povoados do norte da cidade, hoje reduto de artistas, ainda conserva traços açorianos. Não deixe de visitar a Casa Açoriana de Artes e Tramoias Ilhoas, próxima à igreja (Rua Cônego Serpa, 30). Ali, há de cachorros de chita a máscaras feitas com casca de coqueiro.

Aproveite para bater papo com o vendedor, fotógrafo e merchant Rodrigo Silva - ele vai contar tudo sobre as festas tradicionais apoiadas na cultura açoriana, como o Boi de Mamão (espécie de Boi-Bumbá cuja cabeça era realmente feita com a fruta).

Badalar

Para os boêmios, vale a pena checar os clubes de Jurerê Internacional - uma das praias mais badaladas e sofisticadas da ilha. Frequentada por celebridades, é lá que rola o agito em points como a enorme filial da Pacha (pachafloripa.com.br), onde se apresentam ótimos DJs, ou o Parador 12 (parador12.com.br), com deque e piscina. Há ainda o El Divino Lounge (eldivinobrasil.com.br), com uma programação eclética que vai do hip hop ao sertanejo.