Pelos palcos do Chicago Blues Festival já passaram B.B. King, Ray Charles, Chuck Berry e Keith Richards. O peso desses artistas já faz valer a ida ao Petrillo Music Shell, o anfiteatro a céu aberto do Grant Park, onde o evento ocorre há 32 anos. A proposta do maior festival gratuito de blues do mundo é manter a boa qualidade, mesclando nomes consagrados com novas promessas.

São três dias de concerto e uma programação dividida em cinco palcos, das 11 às 21 horas. Entre os shows mais aguardados deste ano, Buddy Guy, Clarence Carter, Billy Branch e Nellie “Tiger” Travis. O festival ainda homenageará Muddy Waters, considerado o pai do blues em Chicago, e o centenário de Willie Dixon.

Prefira se hospedar nas proximidades do parque. Não faltam hotéis por lá, como o Chicago’s Essex Inn (essexinn.com), em frente ao Grant Park, com quartos a partir US$ 425 por noite. Mais: oesta.do/chicagobluesfestival.