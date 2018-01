lpzoo.org

Pela primeira vez desde 2004, dois bebês gorilas dão o ar da graça neste zoológico de 20 hectares. Além deles, há pelo menos outros 1.100 animais de 200 espécies, entre mamíferos, aves e répteis. É só chegar - e se divertir.

Millennium Park

tinyurl.com/chic2013

Exposições de arte, shows, uma grande área verde e The Bean, a obra de Anish Kapoor que se transformou em símbolo da cidade (o "feijão" que reflete tudo ao redor). Eis algumas das atrações do Millennium Park, ponto de encontro de turistas e locais. De 5 de maio a 22 de setembro há ainda tours guiados para conferir as flores do Laurie Garden, às sextas-feiras e aos domingos.

Grant Park

tinyurl.com/grantpark2013

Conhecido por hospedar o concorrido (e pago) festival de música Lollapalooza, o parque de 129 hectares oferece uma vista espetacular do skyline de Chicago. A fonte Clarence Buckingham Memorial, de 1927, é o ícone do parque, mas há inúmeras opções de lazer disponíveis: pistas de skate, jardins, trilhas, playground...

Navy Pier

navypier.com

À beira-mar, o Navy Pier é um misto de parque de diversões e shopping center. Não há ingresso para a área do píer, mas muitas das atrações - como a roda-gigante e o ferry - são pagas. No entanto, você pode assistir gratuitamente ao show de fogos de artifício às quartas-feiras (21h30) e aos sábados (22h15).

Chicago Cultural Center

tinyurl.com/chiccultural

O prédio foi inaugurado em 1897 para ser uma biblioteca pública no centro da cidade - e impressiona pela suntuosidade. Hoje, o centro cultural oferece uma gigantesca oferta de exposições, teatro, shows. Tudo gratuito.

Tours a pé

O Free Tours By Foot de Nova York opera também na cidade e o Chicago Greeter (chicagogreeter.com) tem uma versão para visitantes que não tiveram tempo de se cadastrar: o Instagreeter, que oferece tours pelo Millennium Park (de maio a outubro, diariamente) e pelo centro da cidade (sextas, sábados e domingos), das 10 às 15 horas. /A.M.