Chile amplia oferta na neve para brasileiros

As novidades para os brasileiros no Chile vão de uma nova estação para esquiar - o Corralco Mountain & Ski Resort ganha hotel e tem pacotes à venda aqui - a surpresas na tradicional Valle Nevado, que celebra seus 25 anos cheia de mudanças. Conheça opções na neve chilena:

Corralco. Até esta temporada, a estação atendia mais os esquiadores locais, já que não tinha hotel. Em junho, o Valle Corralco Hotel & Spa abre com 54 quartos, spa, piscina coberta e aquecida e jacuzzi. Há 25 pistas e 5 teleféricos. A cidade mais próxima é Temuco, a 120 quilômetros.

Corralco também ganha um restaurante na base da montanha, dois ski lifts e opções de excursão ao Parque Nacional Malalcahuello-Nalcas. As diárias ficam entre US$ 383 (baixa temporada) e US$ 590 (alta) para duas pessoas. Mais: corralco.com.

Portillo. Jacuzzi, piscina, sauna, spa, restaurante, salão de jogos, sala de ginástica e quadras poliesportivas são parte da estrutura de Portillo. Há ainda 34 pistas, o Hotel Portillo e os lodges Inca e Octagon. Aos pés do Monte Aconcágua e em frente à Laguna del Inca, a estação fica a 164 quilômetros de Santiago - o traslado

Termas de Chillán.Valle Nevado.