Chillán, Chile

Boa para quem tem problemas com a altitude, Chillán está a apenas 1.600 metros acima do nível do mar. Tem vários hotéis ski in/ ski out (ou seja, você sai do hotel deslizando sobre a neve) e é rodeada por bosques, o que faz dela uma das estações mais bonitas da América do Sul. Sites: nevadosdechillan.com e termaschillan.cl.

Novidades da temporada

Já começou a nevar na estação, o que deixou os hoteleiros animados para esta temporada. No Grand Hotel Termas de Chillán, quem vai entre os dias 25 de junho a 8 de julho tem 25% de desconto em programas especiais, como o Aprenda a Esquiar.

Principais passeios

O Parque de Águas Termal é a grande pedida de Chillán, especialmente se seu hotel não tiver piscina. O complexo conta com quatro piscinas termais (três externas e uma interna) e os preços começam em 10 mil pesos (R$ 48) por pessoa. O Valle Hermoso também tem suas piscinas termais (6 mil pesos ou R$ 28), além de tirolesa (R$ 48) e cavalgada (R$ 24).

Além do esqui

Passeio de trenó puxado por cães é um clássico. Também dá para caminhar com raquetes pelos bosques nevados – uma maneira bem interessante de descobrir a estação sem precisar ser um esquiador habilidoso.

Hotéis e transporte

Como se trata de uma área de águas termais, quase todos os hotéis têm piscinas aquecidas, ótimas para relaxar depois de um dia de esqui. No Grand Hotel Termas de Chillán, a piscina tem uma parte externa e outra interna – ou seja: ninguém passa frio na hora de sair da água.

Como chegar

A estação de esqui está a 92 quilômetros da cidade de Chillán. É preciso voar de Santiago até Concepción (não há voos diretos do Brasil e você terá de fazer conexão), num trajeto de 50 minutos. Depois, são mais 2h30 de carro até Nevados de Chillán.

Dicas extras

Não é a melhor opção para quem tem pouco tempo. Garanta um transfer para levá-lo do aeroporto de Concepción até seu hotel – alguns pacotes têm o transporte incluído.

Pacotes

Na Snowtime, sete noites no Hotel Nevados, ski-lift, pensão completa (bebidas à parte), transfer de Chillán para o hotel e aula coletiva de esqui. A partir de US$ 1.260 por pessoa em apartamento duplo. Na Point da Neve, cinco noites de hospedagem no hotel Alto Nevados, com ski-lift, meia pensão (jantar também é incluído no primeiro dia), transfer hotel/Chillán e acesso às piscinas termais do Parque das Águas. O Grand Hotel Termas de Chillán vende pacotes de quatro noites para dois adultos, com pensão completa, a partir de US$ 2.520.