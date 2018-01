Chinatown de Vancouver, a terceira maior do mundo A vitrine da loja de chás Treasure Green expõe delicadas porcelanas, caixas e sachês. Poucos passos adiante, são as bancas do mercado Cheung Sing Herbal & Birds (536, Mains St.) que, esparramadas na calçada, oferecem bolotas, pedaços, fiapos e infinitos pacotinhos de conteúdo comestível indecifrável a olhos ocidentais. Pequenos restaurantes vendem tigelas de arroz temperado. E tanta mistura torna a Chinatown de Vancouver um passeio literalmente delicioso.